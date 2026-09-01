Макет острога установят на Исторической площади Тюмени

Историческую площадь в юбилейный для Тюмени год переживает настоящее преображение, место обретает новые смыслы, превращаясь в живую летопись нашей общей истории, сообщил глава города Максим Афанасьев.

"Одним из элементов оформления площади стала брусчатка. Мощение площади повторяет контуры улиц и кварталов Тюмени, основываясь на плане города 1701 года. На этой неделе на площадь прибудет макет Тюменского острога — деревянного укрепления, с которого началась история нашего города более четырёх столетий назад. Специально под него подготовлено надёжное основание, которое обеспечит сохранность памятника на долгие годы вперёд", - отметил Афанасьев.

29 июля 1586 года, по указу царя Фёдора Иоанновича воеводами Василием Сукиным и Иваном Мясным на месте нынешней площади был заложен первый русский город за Уралом — Тюмень. По мнению главы города, изменения сделают Историческую площадь уникальным общественным пространством и важной экскурсионной точкой притяжения. "Мы верим, что такой подход к сохранению исторического наследия сделает наш город ещё привлекательнее для жителей и туристов", - подчеркнул Афанасьев.