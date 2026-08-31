Налоговая реформа подстегнула переход малого бизнеса на автоматизацию

Предпринимателей, перешедших на автоматизированную упрощённую систему налогообложения (АУСН), становится больше. По данным ФНС, к 1 июля 2026 года число налогоплательщиков режима достигло 461 тысяч, тогда как в конце 2025 года их насчитывалось около 43 тысяч. Из фазы резкого роста новый налоговый режим перешел к стабильному притоку новых пользователей. Об этом в преддверии ВЭФ 2026 сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко.

Больше всего предпринимателей перешло на АУСН в первом квартале — тогда число пользователей режима выросло в 10 раз. После резкого старта приток стабилизировался: сейчас режим ежемесячно оформляют несколько тысяч предпринимателей, около 10% из них — новые, открывающие счёт в банке специально для перехода на АУСН.

Руслан Еременко:

АУСН перестаёт быть экспериментом и становится массовым выбором для микро- и малого бизнеса, полноценным элементом налоговой системы. Это говорит о зрелости рынка малого бизнеса: чем быстрее растет число новых ИП и компаний, готовых работать по прозрачным правилам, тем устойчивее становится эта часть экономики.

АУСН действует с июля 2022 года по конец 2027 года: перейти на него могут ИП и компании с доходом до 60 млн рублей в год и штатом до пяти человек, а налог автоматически считает ФНС на основе данных уполномоченного банка и онлайн-кассы. На АУСН предприниматели не платят страховые взносы за себя, отчётность минимальна, а ставки составляют 8% для объекта "Доходы" и 20% для объекта "Доходы минус расходы".