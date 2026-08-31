В два раза за два дня сократилось число пожаров на Ямале

На Ямале сократилась площадь лесных пожаров: за два дня из число число уменьшилось вдвое – со 110 до 53. Огонь действует в Красноселькупском, Надымском, Пуровском, Приуральском, Шурышкарском районах. Из списка выбыл Тазовский район – там огонь удалось побороть, сообщает пресс-служба правительства округа.

Спасатели из других регионов, прибывшие на помощь ямальцам, по-прежнему работают. В тушении задействованы 995 человек и вертолёты Ми-8 с водосливными устройствами.