В два раза за два дня сократилось число пожаров на Ямале

16:20 31 августа 2026
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На Ямале сократилась площадь лесных пожаров: за два дня из число  число уменьшилось вдвое – со 110 до 53. Огонь действует в Красноселькупском, Надымском, Пуровском, Приуральском, Шурышкарском районах. Из списка выбыл Тазовский район – там огонь удалось побороть, сообщает пресс-служба правительства округа.

Спасатели из других регионов, прибывшие на помощь ямальцам, по-прежнему работают. В тушении задействованы 995 человек и вертолёты Ми-8 с водосливными устройствами.

Теги: лесные пожары
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