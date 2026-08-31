Мотивы деревянной резьбы украсят фасад дома на пешеходной улице Тюмени

Работа победительницы конкурсе на лучшую концепцию декоративного оформления фасадов жилых домов на улице Дзержинского скоро украсит дом № 31. Проект Александры Мельниковой из тюменской команды "Дайте стену" основан на материалах книги Вадима Шитова "Резная мелодия Тюмени" и элементе растительного орнамента, который можно увидеть на флигеле усадьбы Е.В. Миншутина по улице Водопроводной, 37.

"Впервые в Тюмени фасад будет украшен декоративной штукатуркой с помощью трафаретов, что создаст лёгкую игру света и тени и подчеркнёт объёмность и пластику узоров. Рельеф будет выполнен в цвет фасада, рисунок гармонично впишется в архитектуру, гамму и среду улицы", - рассказал о проекте глава Тюмени Максим Афанасьев.

Реализация проекта начнётся на днях. Преобразить планируется стену дома, которая выходит на улицу Республики.