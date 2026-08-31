Две из трёх медалей России на Чемпионате Европы по скалолазанию завоевали тюменцы

Фото: Федерация скалолазания России

Чемпионат Европы по скалолазанию завершился 30 августа во французском городе Лаваль. В активе сборной России – три медали в лазании на скорость, две из которых завоевали спортсмены Тюменской области.

Тюменцы блестяще выступили в лазании на скорость среди мужчин, заняв сразу две ступени на пьедестале почёта. Лучшим стал Пётр Земляков: в финале он показал результат 5,002 секунды и опередил француза Марсо Гарнье (5,062). Для Петра это первая взрослая международная медаль, ранее он становился победителем и призером Первенства мира. Отметим, что в полуфинале тюменец улучшил свой личный рекорд – 4,971.

Бронзовым призером среди мужчин стал его брат Иван Земляков. Уже в 1/8 финала тюменцу достался в соперники действующий чемпион Европы из Италии Людовико Фоссали, но Ивана это не смутило, итог: 4, 969 против 5,109 у итальянца. В 1/4 финала Иван, для которого это была первая четверка на международном уровне, обновил рекорд России, преодолев трассу за 4,866. Его оппонент тоже был быстр (4,894), но Ивана было не остановить.

В полуфинале Землякову-младшему немного не хватило удачи: из-за ошибки в дуэли с французом Марсо Гарнье он отправился в малый финал, где оппонентом оказался представитель Украины. Оба соперника шли не идеально, но тюменец сумел восстановить темп и увидеть зеленый свет на табло – 6,25. Для Ивана Землякова это тоже первая взрослая международная медаль в карьере, ранее в 2021 году он становился победителем Первенства Европы.

Отметим, что российские спортсмены приняли участие в турнире впервые за шесть лет, выступая при этом в нейтральном статусе.