В окрестностях Тобольска ликвидировали медведя

Проведены необходимые мероприятия по регулированию одной особи медведя в окрестностях Тобольска, ситуация находится на контроле, сообщил глава города Петр Вагин.

Вагин напомнил, что при визуальном обнаружении следов или самого животного не нужно предпринимать самостоятельных действий, лучше уйти подальше, не привлекать внимание зверя и обаятельно сообщить о случившемся по телефонам экстренных служб - 112 или 24-67-01 (ЕДДС).