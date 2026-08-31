Моор: с 2021 года в Тюменской области построено две поликлиники и отремонтировано 35 объектов здравоохранения

В рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" в Тюменской олбасти с 2021 года построено в разных муниципалитетах два филиала поликлиник и шесть ФАПов, капитально отремонтировано 35 объектах, сообщил губернатор Александр Моор после визита в поликлинику Упоровского округа (ОБ-12), которая в 2025 году открылась в после капремонта.

"Это комфортное, современное лечебное учреждение. Обновили внешнюю и внутреннюю отделку, все коммуникации и системы, оборудовали врачебные кабинеты новой мебелью, организовали уютные зоны ожидания приёма. И это лишь один пример того, как мы развиваем медицинскую инфраструктуру в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Работа ведётся масштабная и постоянная", - отметил Моор после экскурсии по лечебному учреждению в компании заведующего больницей Алексея Речкина.

Сделать медицину доступнее жителям небольших сел и деревень также призван проект "Здоровое село". Для этого выездные врачебные бригады из более чем 20 специалистов разных профилей выезжают в населённые пункты - с 2022 года проведён 21 выезд, осмотр прошли около 54 тысяч человек.