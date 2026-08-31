Тюменский Промышленно-энергетический форум TNF впервые пройдет в международном статусе

Форум TNF теперь с этого года приобрел официальный статус международного - председатель правительства РФ Михаил Мишустин упразднил прежний оргкомитет и передал координацию Минпромторгу. Организатором закреплена Ассоциация "Нефтегазовый кластер", сообщил губернатор Александр Моор.

"По заявкам Ассоциации МИД будет выдавать иностранным участникам и гостям TNF, а также представителям прессы визы без взимания сборов. Это важное нововведение. Каждый год в Тюмень приезжают делегации и компании из разных стран мира. В этот раз ожидаем представителей Казахстана, Беларуси, Вьетнама, ОАЭ, Саудовской Аравии, Алжира, Ирана и Китая. Тюменская площадка остаётся одной из главных отраслевых платформ в стране для обсуждения актуальных проблем нефтегазовой отрасли", - сообщил Моор.

Как пояснили организаторы форума в Тюмени, формализация международного статуса стала результатом десятилетнего пути форума от региональной инициативы до площадки глобального масштаба. Отправной точкой на этом пути стал 2022 год, когда TNF получил статус федерального мероприятия – тогда форум окончательно закрепился как ежегодное событие в календаре ключевых отраслевых мероприятий страны. Фактически же форум уже несколько лет выполнял функции международной диалоговой площадки, принимая иностранные делегации и выстраивая деловые связи за пределами России, – присвоение официального статуса лишь закрепило сложившуюся практику. Работа над получением статуса велась целенаправленно и рассматривалась как стратегический приоритет развития форума.

Исполнительный директор TNF Владимир Илющенко:

Для отрасли этот статус – не формальность, а конкретный инструмент: он снимает визовые барьеры для иностранных партнёров, упрощает организацию встреч на высоком уровне и создаёт условия, при которых первые лица зарубежных компаний готовы приезжать лично, а не присылать представителей. Тюмень всегда была логичным местом для такого форума – здесь сосредоточено огромное количество нефтесервисных компаний и дочерних предприятий крупных нефтегазовых холдингов. Международный статус подтверждает то, о чём мы говорили с самого начала: у города есть все шансы стать второй энергетической столицей, своего рода российским Хьюстоном.

TNF выполняет роль отраслевого "моста", соединяя заказчиков, поставщиков технологий, разработчиков и регуляторов нефтегазового сектора в едином деловом пространстве. В рамках форума проходят закупочные сессии, Технологические дни, B2B-встречи, а также отраслевая премия "Территория технологий", нацеленная на поддержку молодых производителей и стартапов. Ежегодно на форуме презентуется порядка 100 новых технологических решений, а деловая программа охватывает свыше 200 сессий и мероприятий. Международный статус, помимо прочего, призван содействовать консолидации российских компаний для совместного выхода на зарубежные рынки нефтесервиса.

Растущий международный интерес к TNF подтверждается составом делегаций 2026 года. На форум прибудут представители Беларуси во главе с первым вице-премьером Виктором Каранкевичем, включая делегации государственного концерна "Белнефтехим" и компании "Белоруснефть"; Казахстана — национальные компании "КазМунайГаз" и Qazaqgaz, которые выступят организаторами Технологических дней; а также делегации из Вьетнама, ОАЭ, Азербайджана, Узбекистана и Ирана. Усиление международного интереса связано с текущей геополитической конъюнктурой: Россия рассматривается как один из ключевых альтернативных партнёров для стран, заинтересованных в диверсификации поставщиков сырья.

Международный Промышленно-энергетический форум TNF пройдёт 14–17 сентября 2026 года в Тюмени под ключевой темой "Нефтегазовая отрасль будущего: энергия лидерства". Деловая программа выстроена вокруг трёх направлений – "Технологии и цифра", "Стратегии" и "Люди" – и ориентирована на проработку вызовов отрасли на пятилетнюю перспективу, включая рост затрат на добычу, долгосрочный профицит углеводородов на мировых рынках, внедрение искусственного интеллекта и достижение технологической автономии ТЭК России.