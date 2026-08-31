Силовики в тюменских теплицах обнаружили мигрантов-нелегалов

Полиция при участии бойцов регионального Управления Росгвардии в конце прошлой недели провела рейд в сельхозпредприятии под Тюменью и выявила 48 фактов нарушений миграционного законодательства по главе 18 КоАП РФ, в результате после доставки в полицию 13 нарушителей получили постановления об административном выдворении за пределы Российской Федерации, сообщили в УМВД по Тюменской области.

Сейчас полицейские проводят проверочные мероприятия в отношении работодателя на предмет незаконного привлечения иностранцев к трудовой деятельности.