Силовики в тюменских теплицах обнаружили мигрантов-нелегалов

10:40 31 августа 2026
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Полиция при участии бойцов регионального Управления Росгвардии в конце прошлой недели провела рейд в сельхозпредприятии под Тюменью и выявила 48 фактов нарушений миграционного законодательства по главе 18 КоАП РФ, в результате после доставки в полицию 13 нарушителей получили постановления об административном выдворении за пределы Российской Федерации, сообщили в УМВД по Тюменской области.

Сейчас полицейские проводят проверочные мероприятия в отношении работодателя на предмет незаконного привлечения иностранцев к трудовой деятельности.

Теги: АПК , Росгвардия , Тюменский район , УМВД , мигранты , рейд
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