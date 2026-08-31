Кредитование в 2026 году вырастет на 34%

Выдачи розничных кредитов на российском рынке по итогам 2026 года достигнут 13 трлн рублей, увеличившись к предыдущему году на 34%. Драйвером роста новых выдач станут потребкредиты, спрос на которые вырастет на 66% – до 5,9 трлн рублей. Ипотека прибавит 16% и достигнет 5,2 трлн, автокредиты будут оформлять активнее на 15%, их выдачи дойдут до 2 трлн рублей. Такой прогноз в преддверии ВЭФ-2026 озвучил заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.

Во втором полугодии выдачи кредитов физлицам могут превысить 7,4 трлн рублей – это на 22% больше, чем годом ранее. Импульс даст потребительское кредитование: +65% ко второму полугодию 2025. При этом выдачи ипотеки и автокредитов после рекордного роста в первом полугодии покажут снижение к июлю-декабрю 2025 г. на 1%. Розничный кредитный портфель российских банков по итогам года достигнет 43,4 трлн рублей, увеличившись на 7%.

Роман Шаехов, заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ:

Рынок кредитования в этом году демонстрирует структурный сдвиг: драйвером роста новых выдач стали потребительские кредиты. Их опережающая динамика — признак того, что россияне адаптировались к новой процентной среде и начали реализовывать отложенный спрос.

Топ-менеджер ВТБ отметил, что не фиксирует признаков перегрева. Портфель растет умеренными темпами, это, по его словам, говорит о рациональном поведении заемщиков.