Сбер представил новую интеллектуальную колонку СберБум 2.0 с ГигаЧат

Интеллектуальная колонка СберБум 2.0 — это более естественное общение, а ещё доступ к музыке и персональным сценариям умного дома даже без интернета. Разработкой занимается компания SberDevices.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка:

"СберБум 2.0 подстраивается под вас, как никогда прежде. Вы сами выбираете её голос, настраиваете индивидуальные сценарии, которые упрощают не абстрактную, а конкретно вашу жизнь. Это новый этап развития интеллектуальных устройств Сбера — и новые персональные возможности для каждого".

Теперь общение с колонкой — это живой разговор с естественной интонацией. При этом доступны три голоса — один мужской, два женских — и три стиля общения: деловой, нейтральный, дружелюбный. Пользователь также может выбрать, будет ли колонка обращаться на "ты" или на "вы". Для максимально гибкого диалога добавили возможность уточнять контекст запроса и добавлять новые данные, "перебивая" колонку и не произнося её имя. Можно задать несколько вопросов подряд, меняя тему на ходу.

Благодаря интеграции сенсора движения устройство не просто ждёт команд пользователя, а само проявляет инициативу. При настройке персонализированных сценариев с ГигаЧат колонка видит приближение пользователя и запускает нужное действие: напоминание, включает свет в прихожей при возвращении домой или выключает освещение по всему дому, если движения нет.

СберБум 2.0 наряду с Zigbee поддерживает протокол Matter over Wi-Fi. Теперь к устройству можно подключать умные девайсы, которые работают по этому протоколу — от ламп и розеток до датчиков и реле. Интеграция Matter over Wi-Fi расширяет возможности Умного дома Сбер в офлайн-режиме: сценарии с Matter-устройствами наравне со сценариями с Zigbee-устройствами могут работать без интернета.