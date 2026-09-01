Участница "Боевого кадрового резерва" на новом посту займется реабилитацией ветеранов

11:00 01 сентября 2026
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Участница "Боевого кадрового резерва" Разипа Жимбаева займет пост специалиста по комплексной реабилитации "Регионального центра сопровождения и комплексной реабилитации инвалидов", сообщил губернатор Александр Моор.

На СВО Жимбаева служила в составе медбата, работала медицинской сестрой-анестезистом, вместе с другими медиками боролась за жизни  бойцов. За особые заслуги в области здравоохранения награждена медалью Луки Крымского.

"Опыт, приобретённый на спецоперации, помогает Разипе и в гражданской жизни быстро принимать решения, лучше понимать потребности тех, кому нужна помощь. Присоединившись к проекту "Боевой кадровый резерв", ветеран СВО сменила траекторию с медицинской на управленческую, но цель её работы осталась прежней – помогать людям. Развиваться на этом пути ей помогает наставник – Наталья Шевчик", - рассказал о участнице БКР губернатор.

 

Теги: Александр Моор , Боевой кадровый резерв , кадры
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