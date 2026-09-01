Как и для кого будет работать открытое городское пространство TNF?

Открытое городское пространство TNF - это новшество Промышленно-энергетического форума, — возле Тюменского Технопарка с 14 по 17 сентября разместятся несколько павильонов, доступ в них будет открыт для всех горожан. Регистрация для посещения не потребуется, сообщили организаторы.
В музее "Просто о нефти" организуют научную лабораторию, где можно задать вопросы специалистам, провести опыты с керном и нефтью, и поиграть в викторины
Креатив ХАБ станет точкой сбора городских творческих сообществ. В нем пройдут лекции и воркшопы про урбанистику, дизайн и технологии в городской среде, а также свободный нетворкинг без регламента.
На площадке "Кибердром. Старт. Тюмень" 16 команд (80 школьников области от 10 до 14 лет) будут управлять беспилотниками и подводными аппаратами, решая задачи из реальных сценариев ТЭК. Можно понаблюдать, как будущие инженеры пробуют профессию на прочность.
Уличная экспозиция TNF - коммуникационная площадка для демонстрации и знакомства с инновационными достижениями в ТЭК
Расписание мероприятий — в карточках:
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