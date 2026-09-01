Систему подготовки по противодействию беспилотникам разработали в тюменском филиале "Воина"

Систему подготовки по противодействию БПЛА разработали в Тюмеском филиале центра "Воин", ознакомиться с ней можно было на выставке народного ОПК во время форума "Патриоты России", сообщили в пресс-центре филиала.

Программа состоит из трех ступеней. Подготовка начинается на VR-тренажёре. Игра помогает получить первичные навыки, познакомиться с боевой обстановкой. Затем обучающиеся переходят к работе с настоящим оружием — развивают реакцию и меткость с помощью стендовой стрельбы. Финальный этап — симуляция боевых условий на полигоне с помощью дрона. Для тренировок разработали специальный БПЛА: корпус дрона обшили листами алюминия. Дробь не повреждает сам аппарат —заменять после такой тренировки приходится только винты. Поэтому один дрон подходит для многократных занятий.

На выставке все желающие могли потренироваться на VR-тренажере, систему протестировать в их числе смог и уральский полпред Артём Жога.