Участники СВО с передовой поздравили тюменских школьников с Днем знаний

Участники СВО с передовой в День знаний пожелали школьникам Тюменской области успехов и дали напутственные слова.

В видео бойцы сердечно поздравляют детей с началом нового учебного года и Днем знаний, отмечают, что 1 сентября – волнительная дата как для учителей, так и для школьников, а также что каждое занятие и урок – это шажок на пути к светлому будущему, и призывают относиться к учебе серьезно, а к своим учителям – с уважением и почтением.

"В этот знаменательный день начинается очередной этап учебного пути, который откроет перед каждым учеником, студентом и педагогом новые горизонты. Он наполнен радостью и ожиданием, символизирует не просто возвращение за парты, а стремление к новым высотам знаний и достижений", "Пусть тяга к новым знаниям не утихает, а желание достигать неизведанного становится с каждым днем острее", "Желаем вам удачи и везения, пусть сбудутся все ваши амбициозные планы. Доброго пути вам в новом учебном году. С праздником", обращаются к школьникам бойцы.