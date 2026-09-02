Число предпринимателей младше 35 лет выросло на 18%

Доля молодых представителей малого и среднего бизнеса составляет 22% среди всех, кто имеет статус ИП. Количество таких предпринимателей с начала 2026 года выросло на 18%.

Об этом на полях ВЭФ 2026 сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко. Мужчин среди молодых владельцев своего дела вдвое больше, чем женщин, однако именно женщины стали чаще оформлять статус ИП: в 2026 году их прирост составил 20% против 17% у мужчин. Чаще всего предприниматели до 35 лет формируют запрос на современный эквайринг, бизнес карты и депозиты, а также активно изучают образовательный контент.

В топ-5 их направлений бизнеса входят торговля на маркетплейсах, перевозки на легковом и грузовом транспорте, строительство, рестораны и доставка еды, розничная торговля продуктами.

"Молодые предприниматели — стратегически значимый сегмент", — отмечает топ-менеджер ВТБ. В стране действует широкая система поддержки: от помощи в открытии ИП и проведения первых операций до масштабирования, выхода в новые ниши и на новые рынки.