Тюменстат выяснил, на что жители Тюмени тратят деньги в магазинах

По данным Тюменьстата, тюменцы с начала года потратили в магазинах 447 млрд 563,8 млн рублей. Оборот розничной торговли в январе-июле 2026 года увеличился на 5,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Большая часть расходов приходится на непродовольственные товары. Общий чек по ним поставил 233 млрд 52,1 млн руб., что на 4,9% выше прошлогоднего показателя.

За продукты, напитки и табачные изделия граждане заплатили 214 млрд 511,7 млн рублей – на 6,6% больше, чем годом ранее.

Каждый житель региона, исходя из численности населения, в среднем тратит в магазинах 39 тыс. 302,7 руб. в месяц, в том числе 20 тыс. 465,4 руб. - на непродовольственные товары и 18 тыс. 837,3 руб. - на продукты, напитки и табак.

Также стало известно, что в июле жители оставили на кассах рекордную в 2026 сумму – 73 млрд 311,6 млн руб. 39 млрд 416,5 млн руб. ушло на непродовольственные товары и 33 млрд 895,2 млн руб. – на продукты, напитки и табак, - сообщает Вслух.ру.