Агрономы рассказали о сроках и правилах посадки озимого чеснока

Агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области напоминают, озимый чеснок — культура, которую сажают осенью, чтобы уже ранним летом получить первый урожай. Он вырастает более крупным и устойчивым к болезням по сравнению с яровым. Но чтобы получить достойный урожай, важно не прогадать со сроками и соблюсти несколько несложных правил.

Самый частый вопрос — когда именно высаживать зубки в грунт. Универсального календарного дня нет: сроки зависят от региона и погоды. Главный принцип — посадить за 3–4 недели до наступления устойчивых морозов. За это время чеснок успевает укорениться, но не пускает зелёные ростки на поверхность. Если посадить слишком рано, чеснок тронется в рост осенью и вымерзнет зимой. Если опоздать — не успеет укорениться и погибнет.

Оптимальная температура почвы на глубине 10 см — около +10…+12 °C.

Температура воздуха днём — не выше +7…+8 °C. Ночью допустимы лёгкие заморозки, но земля должна ещё оттаивать днём.

Чеснок — культура светолюбивая, поэтому грядка должна быть хорошо освещена и защищена от ветра. Не сажайте его в низинах и там, где близко грунтовые воды — чеснок не любит переувлажнения.

Лучшими предшественниками чеснока считаются, огурцы, кабачки, тыква, патиссоны, горох, фасоль, томаты, баклажаны. А к плохим относится картофель и лук. Возвращать на прежнее место чеснок лучше через 3-4 года.

За 2-3 недели до посадки, землю перекапывают на глубину не менее 20 см, удаляют сорняки.

На 1 квадратный метр необходимо внести 5–10 кг перегноя или компоста (но не свежего навоза!), 1 стакан древесной золы, 20–30 г суперфосфата и калийного удобрения. После внесения удобрений землю тщательно перемешивают.

За 1–2 дня до посадки головки чеснока разбирают на зубчики. Для посадки отбирают самые крупные, плотные и неповреждённые зубки. Мелкие, сморщенные, с пятнами или следами гнили выбраковывают.

Когда грядка готова, а зубки отобраны и обеззаражены, приступаем к посадке.

Борозды делают на расстоянии 20–25 см друг от друга. Глубина борозды — 6–8 см. На лёгких песчаных почвах сажают глубже, на тяжёлых — мельче.

Расстояние между зубками в ряду — 8–10 см для крупных зубков, 6–8 см для средних. Зубки размещают вертикально, донцем вниз (или слегка набок).

Не вдавливайте зубки в землю с силой — это травмирует донце. Лучше положить зубок в бороздку и присыпать землёй. После посадки грядку поливают (если почва сухая) и мульчируют. В качестве мульчи используют торф, перегной, прелую солому, опилки или компост — слоем 3–5 см. Мульча защитит чеснок от морозов и сохранит влагу.

Не используйте для посадки зубки из покупного чеснока, если не уверены в его сорте — он может быть яровым и не перезимовать, - сообщает АиФ-Тюмень.