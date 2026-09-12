Тюменские дачники приступили к сбору урожая: как дольше сохранить плоды свежими

Садоводы уже снимают плоды с деревьев и решают, как сохранить их свежими как можно дольше. Лучше всего выделить яблокам отдельный ящик или отсек. Перед закладкой урожай желательно перебрать: плоды с вмятинами, трещинами и другими повреждениями стоит использовать в первую очередь. Также яблоки не рекомендуется держать вплотную к овощам и фруктам, которые чувствительны к этилену, поскольку этот газ способен ускорять их созревание.

Опытный садовод Светлана Еремина, рассказала, что поздние сорта в холодильнике могут храниться особенно хорошо, если соблюдать несколько простых правил.

– Яблоки перед хранением лучше не мыть и не вытирать до блеска. На кожице есть естественный защитный слой, который помогает плодам дольше сохраняться. Я обычно складываю хорошие сухие яблоки в отдельный ящик и периодически проверяю их. Если один плод начал портиться, его нужно сразу убрать, чтобы гниль не перешла на соседние, – отмечает садовод.

Главный минус холодильника – ограниченный объем. Несколько ящиков или вёдер урожая туда не поместятся, - сообщает Мегатюмень.