Специалисты назвали три ключевых этапа лечения алкогольной зависимости

Формирование привычки к здоровой жизни еще до того, как возникнет желание попробовать спиртное. Помощь тем, кто уже столкнулся с проблемой. Здесь важно не только лечение, но и формирование нового мышления. Самый сложный этап — удержание ремиссии и социализация, чтобы человек мог уверенно чувствовать себя в обществе без "допинга".

Медицинский психолог Ольга Николаева поделилась историей своей пациентки Катерины. В 35 лет женщина имела 15-летний стаж употребления, разрушенную личность и проблемы с опекой. Благодаря комплексной работе врачей-наркологов и психологов в ГАУЗ ТО "МКДЦ", Катерина смогла полностью изменить свою жизнь.

После реабилитации в Тюмени она вернулась в село Казанское, нашла работу и создала собственную группу поддержки. Сегодня Катерина — мама четверых детей, которая уже пять лет живет в полной трезвости.

Ольга Николаева выделяет три фундаментальных правила для тех, кто встал на путь исцеления. Смена декораций: Необходимо полностью исключить общение с "собутыльниками". Старое окружение — самый короткий путь к срыву. Семейная поддержка. Выздоравливать должна вся семья. Посещение групп для созависимых помогает близким правильно вести себя и поддерживать пациента. Профессиональное сопровождение: Регулярные консультации с психотерапевтами и наркологами необходимы даже в период стабильной ремиссии.

Алкоголизм — коварная болезнь. Если срыв все же произошел, важно остановить употребление как можно быстрее и немедленно обратиться за помощью. Чем раньше начата работа над проблемой, тем выше шансы на долгую и счастливую жизнь.