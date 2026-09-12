В Тюмени представят прогноз о жизни народов Севера через 300 лет

В представительстве Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюмени открылась передвижная выставка "Сэрим нянг". Экспозиция предлагает зрителям перенестись на 300 лет вперед и увидеть, как традиции коренных малочисленных народов Севера соединятся с современными технологиями.

Проект представляет собой диалог этнической культуры и искусственного интеллекта. С помощью нейросети организаторы визуализировали, как через три века будут выглядеть национальные праздники, быт и промыслы. Старые фотографии из архива музея "Торум Маа" (Ханты-Мансийск) "оживили" и дополнили футуристичными деталями.

– Показать, как искусственный интеллект помогает бережно сохранить этнокультурный код, приоткрыть технологическое будущее малочисленных народов и сделать его осязаемым и интересным – наша задача, – отметила директор проекта Ольга Сенгес.

Всего нейросеть сгенерировала 250 полотен, в состав выставки вошли 48 из них. Например, традиционную маску с Медвежьих игрищ ИИ превратил в бионаношлем с голографической проекцией духа, а рыбаки будущего используют очки с дополненной реальностью для поиска точек установки сетей. Одежда сохранит национальный покрой, но будет сшита из технологичных тканей с сенсорной подсветкой.

К работе над проектом привлекли студентов тюменских вузов, которые вместе с организаторами писали коды для нейросетей. Выставка будет работать в Тюмени до 30 октября, после чего отправится в Лангепас, Пыть-Ях и Нижневартовск, - сообщает Тюменская область сегодня.

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