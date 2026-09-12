"Цифровое ожирение" всё чаще рассматривают как последствие кардинальных изменений образа жизни

Врач-терапевт-реабилитолог Ульяна Урасова напоминает, в отличие от чтения бумажной книги, потребление цифрового контента вызывает мощный дофаминовый отклик, который буквально "примагничивает" человека к экрану на 6–8 часов, сводя расход калорий к минимуму.

Особую опасность представляет совмещение приема пищи с использованием гаджетов. По словам эксперта, когда мозг поглощен яркой картинкой, он перестает фиксировать текстуру еды и объем съеденного. Сигнал "я сыт" просто игнорируется, что ведет к систематическому перееданию. У подростков такая привычка годами деформирует пищевое поведение, формируя прямую связь с развитием инсулинорезистентности — состояния, при котором тело привыкает к избытку энергии без движения.

Для восстановления метаболического здоровья Ульяна Урасова рекомендует внедрить жесткую дисциплину: правило "чистого стола": категорический запрет на любые гаджеты во время еды, разделение рабочего пространства и места для приема пищи и обязательные 10 тысяч шагов в день, а также прогулка после ужина строго без телефона, - сообщает КП-Тюмень.