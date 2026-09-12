Алкоголь нарушает координацию: мозг подает сигнал тревоги

Врач-невролог Областного лечебно-реабилитационного центра Александра Ахматова объяснила, почему пьяные теряют равновесие.

– Мозжечок — наш главный координатор: именно он следит за тем, чтобы мы не падали, ровно ходили и точно двигали руками. И именно он первым попадает под удар алкоголя, — пояснила эксперт. — Этанол буквально рушит связь между нервными клетками мозжечка: сигналы начинают путаться, и орган перестает справляться со своей работой. Отсюда и знаменитая "пьяная" походка, и дрожь в руках, и ощущение, что тело будто не слушается. В медицине это называют атаксией.

При сильном опьянении мозг теряет синхронность: участки, которые отвечают за планирование и исполнение движений, перестают работать слаженно. Из-за этого каждое действие выходит неточным, а ходьба превращается в рискованное приключение.

Но самое страшное начинается, если пить регулярно. Хронический алкоголь не просто мешает работе мозжечка — он убивает его клетки. Со временем объем мозжечка уменьшается, и нарушения становятся постоянными. Человек и в трезвом виде ходит неуверенно, теряет равновесие, делает неловкие движения. Это и есть алкогольная дегенерация мозжечка — одно из самых частых приобретенных нарушений координации. Мозг продолжает слать телу ошибочные команды, а тело всё хуже их понимает. И тут кроется главная беда: зачастую эти изменения необратимы, - сообщает КП-Тюмень.