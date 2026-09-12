Правило шести месячных расходов больше не считают универсальным ориентиром для финансовой подушки

Сегодня, по мнению экспертов, комфортной нормой для российской семьи становится запас, покрывающий от 9 до 12 месяцев жизни. Главной причиной изменений стала высокая долговая нагрузка: наличие ипотеки или автокредита требует учета не только базовых нужд, но и бесперебойного обслуживания банковских обязательств даже в случае потери основного дохода. Подушка безопасности должна быть динамичной и пересматриваться минимум раз в полгода, чтобы соответствовать реальному росту цен на товары первой необходимости.

Методика расчета, предложенная экспертами, строится на строгой приоритизации. В формулу необходимо включать только жизненно важные статьи: обязательные платежи по кредитам, расходы на продукты, транспорт, коммунальные услуги и минимальный медицинский резерв. При этом, как отмечает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин, из расчета полностью исключаются траты на развлечения, рестораны и покупку новых гаджетов — предполагается, что в кризисной ситуации семья переходит на режим разумного потребления. Такой подход позволяет определить "критическую массу" средств, которая не даст скатиться в долговую яму в сложный период.

Стратегия хранения капитала также претерпела изменения. Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев рекомендует разделять резерв на две части. Первая — "страховая" (на 3 месяца) — должна находиться в максимально ликвидной форме, например, на вкладе с возможностью мгновенного снятия. Вторая — "долгосрочная" (на 6–9 месяцев) — может быть размещена на накопительных счетах с более высоким процентом для защиты от инфляции. Хотя основной объем средств эксперты советуют держать в рублях для оперативного доступа, - сообщает АиФ-Тюмень.