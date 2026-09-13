Тюмень примет фестиваль "Сказы-несказы Петра Городцова" 25 октября

25 октября 2026 года в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени пройдет Тюменский открытый региональный фестиваль "Сказы-несказы Петра Городцова". Он приурочен к празднованию 440-летия Тюмени, Году единства народов России и 120-летию начала этнографических работ в Тюменском крае, сообщили организаторы фестиваля.

Центральная фигура фестиваля – Петр Алексеевич Городцов (1865–1919), уроженец Рязанской губернии, этнограф, фольклорист, юрист, археолог, автор работ по изучению устного народного творчества русского населения Тюменского уезда начала XX века. Фестиваль призван рассказать о его жизни и наследии.

– Мероприятие объединит всех, кто любит сказы и сказки, историю Отечества и Тюменского края, увлечен творчеством предков, – рассказывает руководитель фестиваля Ксения Губанова.

В программе – выступления сказителей, мастер-классы по гончарному делу, различным видам росписи, игре на народных музыкальных инструментах, а также дегустация кофе по-городцовски. Завершится событие концертом хора "СинЭргия" под руководством Анны Сазоновой.

Конкурсные номинации

• "Сказители-исполнители на русском языке" – свободное переложение одной из сказок П.А. Городцова (сказительство в сопровождении народного вокала, игры на музыкальных инструментах или без такового).

• "Сказители-исполнители на белорусском и чувашском языках" – свободное переложение одной из сказок П.А. Городцова (50% выступления – на белорусском или чувашском языке, 50% – на русском).

Первый этап фестиваля пройдет в дистанционном формате – для отбора лучших сказителей, музыкантов-любителей, популяризаторов и интерпретаторов фольклора.

Инициатором создания фестиваля выступила творческая группа "АртТеррия" на базе Библиотеки №15 имени П.П. Ершова. Проект реализуется при поддержке Департамента общественных связей Тюменской области и АНО "Агентство современных коммуникаций", - сообщает Тюменская область сегодня.

18+