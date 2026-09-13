Алкоголь после рабочей недели оказался одной из наиболее затратных привычек при подсчёте расходов

Согласно данным экспертов Финансового университета при Правительстве РФ, один "умеренный" вечер обходится в среднем в 4500–5000 рублей. В эту сумму входят не только напитки (1000–2000 руб.), но и сопутствующие траты: гастрономические излишества, такси и неизбежные "импульсивные" покупки, спровоцированные состоянием опьянения.

Профессор Надежда Капустина подчеркивает: если такой ритуал повторяется еженедельно, за год сумма потерь достигает 200–250 тысяч рублей.

"В случае, если "отдых" растягивается на оба выходных, траты удваиваются до полумиллиона. Это цена подержанного автомобиля, полноценного семейного отпуска или первого взноса по ипотеке", — отмечает эксперт.

Помимо прямых финансовых потерь, доцент Дмитрий Морковкин указывает на угрозы здоровью: этанол разрушает системы организма, а сопутствующий недосып и интоксикация снижают продуктивность, что в долгосрочной перспективе обходится еще дороже, - сообщает АиФ-Тюмень.