Эксперты объяснили, чем опасно резко закрывать дверь автомобиля

Многие до сих пор захлопывают дверь "со всей силы", корни этой привычки уходят в советские времена, когда еще в легковушках замок действительно срабатывал только после сильного удара. Но современный автомобиль — это сложный высокотехнологичный механизм, которому такие удары наносят вполне реальный вред.

Судебный эксперт-автотехник Елена Бирюкова поясняет: сильный хлопок — это ударное динамическое воздействие, создающее нагрузки, на которые конструкция машины не рассчитана. При таком обращении возникают эксплуатационные дефекты, а ремонт может обойтись в 15-30 тысяч рублей — и это без учета случаев, когда деформируется сама дверная панель.

Что страдает от резких хлопков:

Уплотнители и геометрия проема. Из-за постоянных ударов уплотнительный контур теряет упругость, сплющивается, рвется в местах перегиба. Вибрации вредят и самой панели: от металла отрывается виброизоляция (мастика), и в итоге салон теряет герметичность.

Механизм замка и его регулировки. При хлопке металл ударяется о металл: изнашиваются пластиковые элементы фиксатора, появляется люфт двери, могут изгибаться или смещаться тяги привода замка — особенно если при этом зажата ручка.

Микропереключатель (концевик) в замке. Из-за повреждений система перестает "видеть" закрытую дверь: не гаснет свет в салоне, срабатывает сигнализация, а в авто с бесключевым доступом или электрозамками возможны отказы при постановке на охрану.

Стекла и сварные швы кузова. В зонах сварки появляются усталостные микротрещины — они становятся очагами коррозии. А стекло (особенно если уже есть скол или трещина) от резкого хлопка может лопнуть.

В результате нарушается геометрия кузовного проема, выходят из строя замки, стеклоподъемники и уплотнители — все это фиксируют при автотехнической экспертизе как эксплуатационные дефекты, - сообщает КП-Тюмень.