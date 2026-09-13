Ощущение, будто сердце "выскакивает из груди", остается одной из самых распространенных жалоб у врачей

Не каждое сильное сердцебиение означает катастрофу. Врач-кардиолог Анастасия Балабанова объяснила, где проходит граница между нормой и патологией.

По словам эксперта, в состоянии покоя нормальным считается пульс от 60 до 90 ударов в минуту. При этом есть гендерные нюансы: у мужчин это 60–80 уд/мин, у женщин — 70–90 уд/мин. О тахикардии специалисты говорят, когда цифры в покое превышают 100 ударов.

"Сердце — это насос, и оно обязано ускоряться, когда организму нужно больше кислорода. Страх, радость, гнев, подъем по лестнице или даже душное помещение — во всех этих случаях тахикардия является здоровой реакцией и не требует лечения", — поясняет врач.

Однако если сердце начинает "колотиться как бешеное" без видимой причины, когда вы просто сидите или лежите, — это повод насторожиться. Такая "неадекватная" тахикардия может сигнализировать о скрытых проблемах: от анемии и дефицита магния до нарушений работы щитовидной железы, - сообщает АиФ-Тюмень.