Тюменцы могут получить до 150 тысяч рублей на проекты в рамках второй волны программы поддержки сообществ

Новый этап заявочной кампании Программы поддержки сообществ стартовал в Тюменской области. У активных жителей, общественных деятелей и инициативных групп есть шанс получить финансовую поддержку на реализацию своих идей — до 150 000 рублей. Подать заявку можно до 5 октября на официальном сайте программаподдержки72.рф.

Участниками могут стать физические лица от 18 лет, индивидуальные предприниматели, а также коммерческие и некоммерческие организации, чья деятельность ведется на территории региона. Поддержку можно получить на проекты в самых разных сферах: от культуры и образования до экологии и развития локальных сообществ.

— Программа доказала свою востребованность: мы увидели множество ярких идей и готовых проектов. Жители региона активно включаются в развитие общественной среды, и наша задача — помочь им сделать первые шаги или масштабировать уже начатое. Вторая волна — это новый шанс для тех, кто не успел или хочет попробовать снова. Мы слышим запросы разных сообществ, и хотим, чтобы проекты, направленные на объединение людей, развитие позитивной социальной среды и сохранение традиционных ценностей, находили отклик и доходили до своей аудитории, — отметил Владислав Татаринцев, генеральный директор АНО "Агентство современных коммуникаций".

Каждый желающий может проконсультироваться с продюсером общественных пространств. Эксперт поможет разобрать детали, ответит на вопросы и подскажет, как усилить проект. После консультации можно подать заявку на сайте — или сделать это сразу, без предварительной встречи. Финалом станет очная защита перед экспертным советом в Тюмени, по итогам которой определятся победители. Реализовать свои проекты победители должны до 1 декабря 2026 года на территории Тюменской области.

— Это отличная возможность реализовать свою идею. Здорово, что нет ограничений в выборе темы и целевой аудитории. Давно хотела создать общественно полезный проект, и благодаря Программе поддержки сообществ это легко получилось! Тем, кто пока только думает об участии, хочется сказать: вдохновляйтесь уже реализованными проектами, "упакуйте" свою идею в предложение и смело ее реализуйте, — поделилась Мария Филиппова, победительница первой волны Программы поддержки сообществ.

По итогам первой волны наибольшей популярностью у участников пользовались инициативы, посвященные культурному наследию, творчеству и развитию общения между местными сообществами, а самыми востребованными форматами стали фестивали, мастер-классы и выставки, - сообщает Мегатюмень.