Тюменцы помогают выявлять участки с неисправным наружным освещением

Тюменцы сообщают о погасших фонарях можно на портал "Тюмень – наш дом". Сигналы от бдительных горожан уже поступили с улиц Ямской, Даудельной, Коммуны, 50 лет Октября, Республики, Судоремонтной, Баумана, Депутатской и др.

Чтобы сообщить о проблеме, нужно авторизоваться на сайте https://dom.tyumen-city.ru/ по учетной записи на госуслугах или VK. Нужно указать адрес, можно приложить фото.

Все поступившие обращения рассматриваются, на портале можно отслеживать статус: "Готовится ответ", "Запланировано", "Проблема решена", "Мотивированный отказ". У пользователей есть возможность поддержать другие сообщения и оценить выполненную работу.

Всего на городской портал поступило более 77,7 тысячи обращений, более 68,9 тысячи проблем решены, - сообщает Вслух.ру.