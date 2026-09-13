Осенний маркет "Солянка" соберет мастеров в "Конторе пароходства" в Тюмени

20 сентября в 12 часов в мультицентре "Контора пароходства" состоится маркет мастеров ручной работы "Солянка". Гости также смогут посетить "Лабораторию Археокерамики: керамика древности в современной интерпретации" керамиста Екатерины Кудиной. Вход свободный.

"Солянка" объединяет тюменских мастеров, работающих с керамикой, текстилем, деревом, графикой и другими материалами. На ярмарке можно не только приобрести уникальные авторские вещи, но и пообщаться с их создателями, узнать истории и техники, которые стоят за каждым изделием.

Тема ремесла и традиций продолжается в выставке "Лаборатория Археокерамики: керамика древности в современной интерпретации" — проекте-победителе Программы поддержки сообществ. Экспозиция показывает, как через глину можно связать прошлое и настоящее: здесь представлены около 15 керамических работ, созданных по мотивам древних образцов, а рядом — археологические находки, которые послужили источником вдохновения, - сообщает Мой-портал.ру.

""Контора пароходства" становится пространством, где ручной труд и ремесленные традиции обретают новое звучание. Мы рады, что "Солянка" и "Лаборатория Археокерамики" встретились в одном месте и в одно время: это дает гостям возможность не только наблюдать за творчеством, но и попробовать себя в ремесле. Такие встречи показывают, что наследие — это живой процесс, в котором может участвовать каждый", — рассказала Алина Трояновская, руководитель мультицентра "Контора пароходства".

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