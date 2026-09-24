Сбер представил новые возможности платформы для создания и управления ИИ-агентами GigaCowork

На конференции "ГигаКонф для бизнеса" Сбер представил крупное обновление продукта. Новые функции помогут компаниям быстрее внедрить ИИ в корпоративные процессы и сократить объём ручной работы сотрудников. Клиентам теперь доступны витрина готовых ролей для ИИ-агентов, запуск задач по расписанию и событиям, создание без кода мини-приложений и дашбордов и десктоп-приложение для заметок по онлайн-встречам. Разработчик GigaCowork — компания "Салют для бизнеса" (входит в группу Сбер).

Также в платформе появились интеграции с внешними рыночными данными, предоставляемыми ведущими аналитическими хабами в разных экспертных областях: право и законодательство, проверка контрагентов, поиск поставщиков и потенциальных клиентов, информация с финансовых рынков. Опираясь на актуальную картину рынка и действующее законодательство ИИ-агенты смогут точнее готовить аналитику, мониторинги и отчеты для бизнеса.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка:

За четыре месяца с момента запуска GigaCowork платформой воспользовались несколько десятков тысяч пользователей. Компании поручают агентам всё больше повседневной работы, от документов и отчётности до аналитики на данных из корпоративных систем. Так начинается агентная экономика: сотрудники делегируют рутину, компании превращают опыт людей в процессы под управлением агентов, а со временем агенты разных компаний начнут работать друг с другом напрямую. Новые функции ускоряют этот переход: готовые роли позволяют начать без долгой подготовки, а запуск по расписанию и событиям встраивает агентов в уже существующие процессы.

Новые функции представлены на конференции в демо-режиме и будут постепенно открываться всем пользователям платформы.