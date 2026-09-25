В России усилилась поддержка рыбной отрасли

Объём финансирования предприятий рыбной отрасли в сегменте малого и среднего бизнеса в первом полугодии 2026 года увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Четверть выданных средств была направлена на инвестиционные цели. Об этом на прошедшем в сентябре Восточном экономическом форуме рассказал член правления ВТБ Руслан Еременко.

Компании сектора только за первое полугодие получили 21,8 млрд рублей. Это трехкратный рост, по сравнению с показателями 2025. Совокупный кредитный портфель в рыбной отрасли вырос на 9% и превысил 75,5 млрд рублей.

Рост кредитования происходит на фоне продолжающейся реализации программы инвестиционных квот, которая обязывает рыбопромышленников обновлять флот и строить перерабатывающие мощности. Топ-менеджер ВТБ отметил: "Мы видим стабильный спрос на финансирование со стороны предприятий, которые инвестируют в обновление флота, модернизацию производств и создание современной инфраструктуры. Намерены и дальше наращивать поддержку рыбопромышленных компаний, способствуя технологическому развитию отрасли и созданию новых рабочих мест".