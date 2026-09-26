Какие вещи жители Тюменской области чаще всего используют повторно в 2026 году

По данным "Авито услуг", главными "долгожителями" стали посудомоечные машины. Спрос на их ремонт вырос на 65 %. На втором месте ремонт одежды —

плюс 47 %. Тюменцы все чаще стали обращаться к специалистам, чтобы восстановить или

подогнать уже имеющиеся вещи: заменить поврежденные элементы, изменить размер или

посадку, обновить любимую одежду.

Чаще всего жители региона летом обращались к мастерам, чтобы они отремонтировали их

кофемашины – рост интереса к услуге за месяц составил 32 %. Также прирост был по ремонту телевизоров — 16 %, телефонов — 8 %.

Тенденция к восстановлению вещей выходит далеко за пределы привычного ремонта бытовой техники. В целом 2026 год показывает устойчивый интерес к услугам, которые помогают не расставаться с привычными вещами из-за одной поломки или износа, - сообщает Тюменская линия.