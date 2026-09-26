Наступает время уборки поздней капусты: когда собирать урожай

Агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области поделились советами, которые помогут не ошибиться со сроками уборки капусты.

Главный фактор, который подскажет, когда пора убирать капусту, это особенности конкретного сорта. Даже небольшое отклонение от оптимальных сроков, всего на 1–2 недели, может ударить по урожаю: если кочаны перестоят, они нередко растрескиваются после дождя, а если срезать их слишком рано, они быстро теряют упругость и плохо лежат в хранилище.

Как правило, позднюю капусту убирают самой последней, обычно в конце сентября или в первой половине октября, за пару недель до наступления стабильных заморозков ниже -3...-4 °C.

Рекомендуем такую капусту убирать чуть раньше срока, чем дать ей попасть под осенние заморозки. Капусте морозец до -2 градусов даже полезен, крахмал переходит в сахар, вкус становится слаще. Но если температура опустится до -4...-6 градусов, мерзлые верхние листья начнут гнить первыми уже через месяц хранения.

Как понять, что капуста созрела и готова к уборке? Кочан должен быть плотным, твердым, при легком сжатии ладонью слегка поскрипывает. На верхних листьях образуется светлый матовый налет, который защищает от пересыхания и повреждений. Нижние, прилегающие к земле листья начинают желтеть, подсыхать и иногда опадать, это сигнал, что растение завершило активный рост.

Уборку лучше проводить в сухую погоду, с температурой воздуха около +7 градусов.

Храним в сухом проветриваемом помещении, раскладывая на стеллажах, кочерыжкой вверх. Но чтобы кочаны не соприкасались друг с другом. Либо кочаны можно обернуть в бумагу или газету в несколько слоев, - сообщает АиФ-Тюмень.