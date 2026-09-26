Состояние зубов может влиять на здоровье лёгких: тюменцам рассказали о связи

Состояние полости рта напрямую влияет на здоровье легких. Врачи областной больницы № 14 им. В. Н. Шанаурина рассказали механизм этого процесса. Во рту живет армия бактерий. В норме они не опасны, но, если есть кариес, налет или воспаление десен — эти микробы превращаются в настоящую угрозу. И добираются до легких несколькими путями.

Микроаспирация – это когда мы незаметно вдыхаем немного слюны — например, во сне. Если в ней кишат вредные бактерии, они прямиком попадают в легкие и могут запустить воспаление.

Хроническое воспаление. Больные десны работают как постоянный очаг инфекции: воспаление не сидит на месте, а разносится по всему организму и ослабляет защиту дыхательных путей. В итоге даже обычная простуда может легко перерасти в серьезную проблему.

Переселение бактерий. Из-за плохой гигиены состав микрофлоры во рту меняется, и опасные микробы постепенно "захватывают" новые территории — в том числе добираются до легких, вытесняя полезную флору.

У людей с пародонтитом риск развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) выше на 33 %, а функция легких снижается быстрее. Чаще случаются обострения астмы. Да и пневмония у пациентов с больными деснами встречается заметно чаще — особенно у уязвимых групп, - сообщает КП-Тюмень.

Зубной врач областной больницы № 14 им. В. Н. Шанаурина Людмила Брезгина дает простые, но обязательные правила, которые работают:

Чистите зубы два раза в день — утром и вечером, не меньше двух минут. Это база, без которой все остальное почти бесполезно.

Промежутки между зубами — любимое место для бактерий: щетка туда не достает, а нить убирает остатки пищи и налет.

Ходите к стоматологу каждые полгода. Даже если ничего не болит. Профессиональная чистка удаляет зубной камень, который сам по себе — идеальная среда для микробов.

Лечите проблемы с деснами сразу. Кровоточивость, неприятный запах, подвижность зубов — это не "так бывает", а тревожные сигналы. Чем раньше начать лечение, тем меньше рисков для всего организма, – пояснила Людмила Брезгина.