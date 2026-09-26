Штрафы за нескошенные сорняки вызвали вопросы у владельцев дач и загородных домов

Наибольшие сложности у садоводов возникают с идентификацией американского клена (клена ясенелистного). Отличить его от привычного остролистного клена проще всего по строению листа. У инвазивного американского сородича лист сложный, непарноперистый, состоящий из нескольких отдельных зубчатых пластинок и внешне напоминающий ясень. У традиционного местного клена лист цельный, широкий, с узнаваемыми заостренными лопастями.

"За непринятие мер по ликвидации инвазивных видов физическому лицу грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей. Земельный надзор инициирует проверки не спонтанно: в большинстве случаев поводом становятся обращения соседей или сигналы от органов местного самоуправления. Во время осмотра инспектор фиксирует нарушение с помощью фотосъемки, составляет официальный акт и вносит координаты участка. При этом закон запрещает проверяющим проникать на огороженную частную территорию без согласия владельца либо без специального судебного или административного постановления, а о плановом визите собственника извещают заблаговременно.

Юридическая ответственность наступает не за факт появления побега, а именно за бездействие. Если борщевик был скошен, но спустя месяц пророс заново, оснований для штрафа не возникнет при условии, что владелец подтвердит регулярные меры: своевременный покос до начала цветения, химическую обработку гербицидами и перекопку корневищ. В то же время однократное скашивание с последующим забросом участка контрольные органы могут расценить как недобросовестность", - пояснил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Границы ответственности строго привязаны к кадастровым пределам владения. За заросли на муниципальной земле отвечает местная администрация, куда граждане вправе направить официальное требование о расчистке. Если же источник опасности расположен на соседнем участке, воздействовать на его хозяина следует через муниципалитет или суд, - сообщает АиФ-Тюмень.