Тюменский поэт Сергей Перунов объяснил, что общего у профессии следователя и писателя

Экс-сотрудник МВД объяснил, как писал протоколы в стихах и зачем нужна цензура. Тюменский поэт и писатель Сергей Перунов, более 20 лет проработавший в МВД, рассказал о связи профессий следователя и литератора. Обе специальности требуют внимания к деталям и умения работать со словом, рассказал он.

Сам Перунов утверждает, что даже протокол осмотра места происшествия можно составить как маленький рассказ. "Протокол, можно сказать, – это особый жанр литературы. Я их иногда даже в стихах писал", – поделился поэт.

Он также отметил, что в Уголовно-процессуальном кодексе нет запрета на стихотворную форму документов. По мнению автора, писатель и следователь одинаково разрабатывают версии: по какой линии пойдет сюжет книги и как будет раскрыто преступление.

Перунов считает, что цензура в литературе необходима для пресечения графомании и незаконной повестки. При этом она должна быть разумной и работать на страну. Свою задачу поэт видит в том, чтобы писать о важных для людей вещах простым и понятным языком, - сообщает Тюменская область сегодня.