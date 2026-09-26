С 1 октября школьникам и студентам Тюмени зачислят льготные поездки на транспортные карты

Тюменские школьники и студенты имеют право на льготный проезд по транспортным картам "ТТС". Число льготных поездок рассчитывается на каждый месяц: по две в день, без учета воскресений, праздников и каникул.

1 октября баланс карт пополнится новыми поездками. У школьников их будет 42 (на 21 учебный день с учетом осенних каникул), у студентов – 54 (на 27 учебных дней). Оставшиеся в сентябре поездки не перенесутся на октябрь.

Школьники в Тюмени платят 20% тарифа, на данный момент – 8,4 руб. за поездку. Студенты – 50%, то есть 21 руб. Если лимит льготных поездок исчерпан, карты начинают работать как общепользовательские: по 37 руб. за поездку, - напоминает Вслух.ру.