В Уватском округе готовят дома к отопительному сезону

В Уватском теплоснабжающие организации приступили к поэтапной подаче тепла в жилые дома и учреждения социальной сферы.

- На подключение потребителей предусмотрено семь дней — с 18 по 24 сентября. За это время вывели системы теплоснабжения на рабочие параметры, - пояснил глава Уватского округа Вячеслав Елизаров. При этом коммунальщики имеют возможность регулировать подачу тепла в зависимости от температуры наружного воздуха.

Вопрос подготовки коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду 2026–2027 годов был в центре внимания и на заседании окружной думы.

- Одна из главных задач - снабжение топливом наших котельных, которые находятся на левом берегу Иртыша. На короткий период времени, когда идет ледостав, несколько наших деревень оказываются отрезанными от привычных путей доставки. Поэтому сейчас в котельные Красного Яра и Алымки завозим все необходимое для стабильной работы, - рассказал директор муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрей Быков.