Оформить права на гаражи и землю под ними в упрощённом порядке тюменцы смогут до 2031 года

"Гаражная амнистия" - это возможность для граждан оформить права на гаражи, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса РФ (до 30 декабря 2004 года), и земельные участки под ними. Закон упрощает процедуру предоставления земли и регистрации прав, сокращая количество необходимых документов и сроки рассмотрения заявлений.

"Гаражная амнистия" распространяется только на капитальные строения, которые не признаны самовольной постройкой. Для оформления гаража в собственность можно использовать различные документы, подтверждающие факт владения, например, договоры на поставку коммунальных услуг или акты предоставления земли.

- Продление "гаражной амнистии" до 1 сентября 2031 года позволит еще большему числу тюменцев оформить свое имущество и распоряжаться им, - пояснил заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области Игорь Ткаченко.

Оформление прав на недвижимость дает гражданам ряд преимуществ: право распоряжаться имуществом (дарить, продавать, менять) и передавать его по наследству; защиту имущественных прав от нарушений со стороны третьих лиц; возможность претендовать на возмещение при выкупе имущества для государственных или муниципальных нужд.

Для удобства заинтересованных лиц Росреестром подготовлены методические рекомендации по "гаражной амнистии". Ознакомиться с ними можно на сайте Росреестра, - сообщает Мегатюмень.