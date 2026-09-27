С 1 октября в России вступают в силу новые правила для платформенной экономики

В октября в России начинает действовать Федеральный закон № 289-ФЗ "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации". Он знаменует переход от стихийно сформированного рынка электронной коммерции к системному правовому полю. Посреднические цифровые платформы впервые получают четкий юридический статус.

Крупнейшие игроки сегмента войдут в специальный государственный реестр, а проверка контрагентов через ЕГРЮЛ, ЕГРИП и портал "Госуслуги" станет для операторов обязательной процедурой. Законодательство также фиксирует перечень обязательных условий для пользовательских соглашений и оферт, при этом интернет-магазины, продающие исключительно собственную продукцию, под действие новых правил не подпадают.

Нововведения призваны защитить продавцов от односторонних решений со стороны площадок. Как пояснила профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина, маркетплейсы больше не смогут произвольно снижать стоимость товаров за счет селлера: платформа обязана предупредить партнера минимум за пять рабочих дней и получить его официальное согласие. Любые блокировки ассортимента или ограничение входа в личный кабинет должны строго соответствовать закону и договору.

Размещение карточки товара теперь напрямую обусловлено наличием разрешительной документации — лицензий, сертификатов и деклараций с активными ссылками на записи в единых реестрах.

Существенные изменения коснутся самозанятых и исполнителей заказов на платформах. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин отметил, что физические лица впервые включаются в единый периметр правового регулирования наравне с организациями и предпринимателями. Площадки получат право предлагать платформенным занятым пенсионные и страховые решения для повышения их социальной безопасности, а интеграция сервисов с Федеральной налоговой службой в рамках автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) упростит администрирование и выведет доходы из тени.

Для покупателей принятие закона означает отказ от модели "нейтрального посредника", снимающего с себя претензии по качеству сделки. Проверка благонадежности продавцов теперь законодательно вменяется в обязанность оператора, а стандарты возврата товаров и досудебного урегулирования споров становятся прозрачными и обязательными к исполнению, - сообщает АиФ-Тюмень.