Тюменцам рассказали, как правильно использовать высокие грядки

В последнее время набирают популярность высокие грядки-короба. Однако за привлекательной картинкой скрываются нюансы, особенно в условиях Тюменской области.

Агрономы Россельхозцентра по Тюменской области объяснили, когда такие грядки действительно полезны, а когда способны лишить урожая.

Быстрый прогрев почвы с боков и сверху позволяет начать посадки на 1–2 недели раньше, что ценно при коротком сезоне. В короб можно засыпать подходящий грунт, не завися от качества земли на участке, а борта сдерживают сорняки с дорожек. Хороший дренаж спасает на сырых местах — высокие грядки бывают готовы к посадке уже в апреле, а вода и удобрения не растекаются, а работают точечно.

Есть и минусы. Из-за продуваемости и прогрева земля быстро теряет влагу — в жару полив нужен почти ежедневно, что неудобно при редких визитах на дачу. За сезон органика внутри перегнивает, и грунт заметно оседает — придется ежегодно подсыпать землю или компост. Зимой такие грядки промерзают со всех сторон, поэтому многолетники, клубнику и озимый чеснок нужно укрывать тщательнее. Стартовые затраты на материалы и грунт ощутимы, а теплая органика внутри короба нередко привлекает вредителей вроде медведки.

Лучше всего в высоких грядках чувствуют себя томаты, перец, баклажаны и морковь, свекла, редис: в рыхлой почве корнеплоды растут ровнее. Клубника и земляника меньше гниют, так как ягоды не касаются земли, а зелень и огурцы тоже хорошо развиваются.

А вот картофель, тыкву, крупные арбузы и дыни лучше не сажать: им не хватает места и глубины. Чтобы грядка служила долго, на дно кладут металлическую сетку от грызунов и геотекстиль от сорняков, но не пленку — она нарушает дренаж. Слои формируют из веток, щепы, картона, затем добавляют органику, песок или торф, а сверху — плодородный грунт с компостом. Капельный полив поможет избежать пересыхания, а на зиму многолетники стоит укрывать особенно тщательно.