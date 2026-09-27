Кибербуллинг охватывает все больше пользователей, усиливая ощущение постоянного давления

"Характерными маркерами скоординированной атаки выступают повторяющиеся формулировки однотипных оскорблений с разных страниц, целенаправленный слив компрометирующих фото- или видеоматериалов, а также создание отдельных закрытых групп и чатов, где жертву коллективно высмеивают или унижают", - рассказал Руководитель направления по детской онлайн-безопасности "Лаборатории Касперского" Андрей Сиденко.

Зачастую ребенок скрывает происходящее от родителей, однако о проблемах в цифровой среде можно догадаться по переменам в поведении. Насторожить должны резкие попытки спрятать экран телефона, внезапное удаление привычных приложений, демонстративное избегание гаджетов либо, напротив, нервное и непрерывное отслеживание каждого уведомления. О давлении в сети также свидетельствуют резкие перепады настроения после прочтения сообщений, внезапная потеря интереса к любимым занятиям, падение успеваемости и появление невнятных просьб о карманных деньгах или странных трат, что нередко указывает на начавшийся шантаж или вымогательство, - сообщает АиФ-Тюмень.



Первый шаг для решения проблемы — обращение в службу технической поддержки социальной сети или мессенджера с требованием заблокировать профили инициаторов травли, сообщества и каналы распространения угроз. Если ребенок сталкивается с шантажом, необходимо зафиксировать все доказательства, сделав детальные снимки экрана с видимыми реквизитами аккаунтов обидчиков. В ситуациях, когда агрессия выходит за рамки виртуального буллинга и перерастает в реальные угрозы жизни или здоровью, следует незамедлительно привлекать к разбирательству правоохранительные органы.