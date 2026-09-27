В общественных пространствах Тюмени можно найти единомышленников и поддержку для реализации проектов

В Тюмени в центре "Космос" и мультицентре "Моя территория" пройдут встречи для тех, кто ищет единомышленников и хочет реализовать свою идею. Участники смогут найти полезные контакты, сформировать черновик проектной заявки и узнать, как ее подать.

— Хотим помочь тюменцам быстрее находить полезные знакомства. Это не просто общение: участники научатся понятно рассказывать о своих навыках и о том, чем могут быть полезны другим. Это поможет им в организации мероприятий и продвижении личного бренда. Рассчитываем, что после встреч команды продолжат общение и вместе подадут заявку на Программу поддержки сообществ, — отметил Владислав Татаринцев, генеральный директор АНО "Агентство современных коммуникаций".

29 сентября в 19:00 в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) пройдет квест-игра на знакомство "Фабрика полезных контактов". В игровом формате участники познакомятся друг с другом при помощи специальных карточек. Так они узнают, что умеет каждый, и вместе придумают, какой общий проект из этого можно собрать. Затем команды представят свои идеи, модератор и продюсер мультицентра разберут их. Событие будет интересно лидерам, активистам, волонтерам, организаторам мероприятий, креаторам, предпринимателям и специалистам, которые ищут команду, подрядчиков, экспертов или единомышленников. Необходима предварительная регистрация в группе во ВКонтакте "Мультицентр “Моя территория”".

30 сентября в 19:00 в центре "Космос" (ул. Республики, 165А) пройдет театрализованная мини-лаборатория "Живая сцена". Участвовать могут лидеры сообществ, организаторы событий, активисты, педагоги, театральные активисты и все, у кого есть идея для Программы поддержки сообществ. На событии покажут небольшой интерактивный спектакль о защите проекта: сначала участники посмотрят сценку о том, как люди защищают проект и отвечают на вопросы комиссии. Затем каждый сможет выйти на сцену, заменить одного из актеров и предложить свой вариант — так, как ему кажется правильным. После этого эксперты побеседуют с теми, у кого есть своя идея для проекта: подскажут, что в заявке стоит доработать, а что уже хорошо. В конце каждый участник получит черновик заявки на Программу поддержки сообществ, советы от экспертов и контакты людей, с которыми можно вместе работать над проектом. Для участия необходима регистрация в группе во ВКонтакте "Космос | Театральный центр", - сообщает КП-Тюмень.

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