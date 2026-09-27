Родителям в Тюменской области рассказали о размере компенсации за детский сад в 2026 году

В Тюмени муниципальный детский сад стоит 4 100 рублей в месяц (группа полного дня, 5-разовое питание). С 1 октября 2026 года цена вырастет до 4 300 рублей. В районах области плата в среднем — 3 800 рублей.

Часть суммы можно вернуть. За первого ребенка — 20%, за второго — 50%, за третьего и следующих — 70%, - сообщили в региональном департаменте образования и науки.

При расчете учитывают всех несовершеннолетних детей в семье, а также детей до 23 лет, если они учатся очно.

Нужны заявление, паспорт, свидетельства о рождении всех детей до 18 лет (или до 23 — при очной учебе). Документы можно подать заведующему детским садом, в МФЦ или через Госуслуги.

По федеральному закону плату не берут за детей-инвалидов, детей-сирот, детей без попечения родителей и детей с туберкулезной интоксикацией. Семьи военнослужащих — участников СВО вообще не платят за детский сад по решению региона, - сообщает Тюменская область сегодня.