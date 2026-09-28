Случайная травма помогла обнаружить опасное образование в легком у 67-летнего мужчины

Болезни легких на ранних стадиях почти никак себя не выдают. О реальной истории, когда все решил случай, рассказывает заведующая терапевтическим отделением Консультативно-диагностического центра Госпиталя для ветеранов войн, врач-терапевт Елена Пугач.

Иногда болезнь прячется там, где ее совсем не ждут. Мужчина (67 лет) никогда не курил, вел активный образ жизни и считал себя абсолютно здоровым. После легкой травмы на даче он обратился в Госпиталь с единственной жалобой - тупой болью в грудной клетке.

Врач, чтобы исключить переломы ребер и повреждения легкого, направил пациента на КТ. Переломов не оказалось, но врач-рентгенолог обратил внимание на небольшое затемнение в верхней доле правого легкого – всего 9 миллиметров. Для человека без кашля, одышки и потери веса этот узел был абсолютно невидимым "призраком". После дополнительных исследований, у пациента диагностировали рак легких.

"Его успешно прооперировали. Сегодня, спустя два года после операции, пациент чувствует себя хорошо, снова ведет активный образ жизни, состоит на диспансерном учете и регулярно проходит осмотры" - рассказала Елена Пугач.

Главная опасность рака легких заключается в его стремительном метастазировании. Отсутствие должного лечения может стоить пациенту жизни, превратив потенциально излечимую болезнь в хроническую и паллиативную.

В группе риска - люди старше 50 лет со стажем курения более 20 пачка-лет, даже если они бросили курить, - сообщает Мегатюмень.