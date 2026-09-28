Осенний кашель и одышка: в каких случаях необходимо срочно обратиться к врачу

Холодный воздух сам по себе может провоцировать сужение дыхательных путей у людей с бронхиальной астмой и некоторыми другими недугами. Из-за холодов многие больше времени проводят в закрытых помещениях, а ведь начинается сезон респираторных инфекций.

– Поэтому осенью пациенты могут чаще отмечать кашель, свистящее дыхание, чувство заложенности или тяжести в грудной клетке, одышку, – перечисляет пульмонолог Тюменского кардиологического научного центра, кандидат медицинских наук Инна Криночкина в интервью изданию "Тюменская область сегодня". – Но появление одышки нельзя автоматически объяснять погодой: она может быть связана не только с легкими, но и, например, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, анемией и другими состояниями.

Если у вас есть астма, ХОБЛ или другой хронический недуг органов дыхания, вам особенно важно соблюдать назначенное врачом лечение. Не следует самостоятельно отменять препараты после улучшения состояния или, наоборот, бесконтрольно увеличивать их дозировку.

В сезон инфекций особенно важны профилактические меры: вакцинация по показаниям, гигиена рук, проветривание помещений, разумная физическая активность. И самое простое, но многими забытое: на холоде по возможности вдыхайте воздух через нос, - напоминает Тюменская область сегодня.