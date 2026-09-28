Более 2,5 млн туристов посетили Тюменскую область с начала 2026 года

В 2026 году Тюменскую область посетили более двух с половиной миллионов гостей, сообщил губернатор Александр Моор.

27 сентября отмечается Всемирный день туризма. В том, что эта отрасль в регионе успешно развивается , а жители других городов выбирают для путешествий именно Тюменскую область, большая заслуга работников сферы гостеприимства: экскурсоводов, отельеров, рестораторов, организаторов туров, сотрудников музеев. "Их профессионализм, внимание к деталям и любовь к малой родине помогают показать историю Сибири, её характер, природу и традиции", - уверен Моор.

Тюменская область стабильно входит в число лидеров в стране по качеству жизни и комфорту городской среды, системно развивает транспортную доступность. Это сказывается на турпотоках. Большой интерес у гостей вызывают термальные курорты, событийные мероприятия, такие как "Лето в Тобольском кремле", "Уха-царица", "Ялуторовская масленица". Тысячи людей проследовали по туристическим маршрутам "В Сибирь по своей воле" и "Романовы в Сибири".

"Развитию туристической инфраструктуры мы уделяем большое внимание: строим гостиницы, создаём общественные пространства, обновляем наши дороги. В этом помогают инструменты национального проекта "Туризм и гостеприимство". Эту работу продолжим и в будущем", - заверил Моор.