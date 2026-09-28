Тюменская область оказалась на 26 месте в России по доступности ипотеки

Тюменская область в рейтинге регионов по доступности ипотеки занимает 26 место: лишь 23,3% семей могут купить квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке - ежемесячный платеж превышает 75 тысяч рублей, следует из исследования РИА Новости.

Первые две строчки в рейтинге занимают Ямал и Югра. На Ямале ипотеку по рыночным процентам могут потянуть 55% семей при ежемесячном платеже в 86,3 тысячи рублей, в Югре - 52,5% при платеже в 52,5 тысяч рублей в месяц. Также в первой пятерке Чукотка, Мурманская и Магаданская области.

Эксперты РИА Новости также рассчитали размер ежемесячного ипотечного платежа в каждом из регионов. Лидер по абсолютному размеру ежемесячного платежа - Москва, где цены на жилье самые высокие среди регионов. В столице ежемесячный платеж за квартиру в 60 квадратных метров составляет 243 тысячи рублей, что эквивалентно двум чистым медианным зарплатам во втором квартале 2026 года. На втором месте Санкт-Петербург, где ежемесячный платеж достигает 155 тысяч рублей. Замыкает первую тройку по размеру ипотечного платежа Республика Алтай с результатом в 132 тысячи рублей. Еще в четырех регионах ежемесячный ипотечный платеж превышает 100 тысяч рублей.

Размер кредита рассчитан для квартиры площадью 60 квадратных метров в своем регионе при первоначальном взносе в 30%. Семейные доходы от трудовой деятельности учитывали выплату НДФЛ и скорректированы в соответствии с региональным прожиточным минимумом на каждого члена семьи. Предполагалось, что 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, идет на выплату ипотеки, 30% – на прочие расходы.

В среднем по России по рыночной ипотеке жилье могут купить 20,2% семей при ежемесячном платеже в 85,9 тысяч рублей.